EU-Kommission will 90 Prozent weniger Emissionen bis 2040

Klimakrise in Europa

Junge Maispflanzen stehen auf einem vom Hochwasser überfluteten Feld: Die EU-Kommission will den Klimawandel bekämpfen.

Was tut Europa gegen die Klimakrise? Die EU-Kommission gibt ein neues Ziel aus – aber den Mitgliedsstaaten auch mehr Spielraum.

Bei den europäischen Klimazielen für 2040 will die EU-Kommission auf Druck einiger Mitgliedsländer mehr Spielraum geben. Ziel bleibt einem Brüsseler Gesetzesvorschlag vom Mittwoch zufolge, den Treibhausgasausstoß der EU-Länder im Vergleich zum Jahr 1990 um 90 Prozent zu senken. Für einen Teil der Emissionen sollen die Staaten aber CO2-Zertifikate aus dem Ausland anrechnen können.

Fest steht: Die innerhalb der EU ausgestoßene Menge an Treibhausgasen wie Kohlendioxid und Methan soll im Vergleich zu 1990 um mindestens 87 Prozent sinken. Dabei erlaubt die EU, sogenannte Kohlenstoffsenken anzurechnen. Das sind Prozesse, bei denen Kohlendioxid aus der Luft wieder eingespeichert wird, auf natürliche Weise in Wäldern und Meeren oder durch Technologien wie CCS (Carbon Capture and Storage).