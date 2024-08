"Die geistige Leistungsfähigkeit des Königs ließ nach"

"Er hat die Unterschrift seines Vaters unter dem königlichen Dekret gefälscht", sagte al-Jabri. "Die geistige Leistungsfähigkeit des Königs ließ nach." Der ehemalige Berater des Kronprinzen sagte, dass die Quelle seiner Behauptung "glaubwürdig" und "verlässlich" sei sowie in Verbindung zum Innenministerium stehe. Al-Jabri hatte in der Behörde als Generalstabschef gedient.

USA wollen wieder Offensivwaffen liefern

Die Vereinten Nationen betrachten den Konflikt im Jemen als eine humanitäre Katastrophe, die das Land an den Rand einer Hungersnot gebracht hat. Seit Beginn des Kriegs sind rund 150.000 Menschen gestorben, die Hungersnot soll weiteren Zehntausenden Menschen das Leben gekostet haben.

Die USA hatten wegen des militärischen Vorgehens Saudi-Arabiens 2021 die Lieferungen offensiver Waffen an das Königreich gestoppt. Das soll sich nun jedoch wieder ändern. Die Waffenlieferungen aus den USA an das Königreich im Nahen Osten sollen "zur regulären Ordnung mit angemessener Ankündigung und Anhörung im Kongress" zurückkehren, wie ein Sprecher des US-Außenministeriums am vergangenen Montag mitteilte. Nach einem Lieferstopp wegen des militärischen Vorgehens Saudi-Arabiens im Nachbarland Jemen gelte es nun, die Beziehungen wieder zu stärken.