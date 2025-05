Der Vorfall hat eine alte Debatte neu entfacht: Was darf man im Bundestag eigentlich tragen – und was nicht? Ein Blick in die Geschäfts- und Hausordnung des Parlaments liefert hier zunächst wenig Aufschluss. Dort steht nämlich lediglich geschrieben: "Die Kleidung und das Verhalten müssen der Würde des Hauses entsprechen." Verstößt eine Baskenmütze nun also gegen die Würde des Hauses?