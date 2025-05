Das war sicher keine vertrauensbildende Maßnahme. Aber für Merz lief es doch prima: Noch vor dem Beginn der neuen Bundesregierung waren zwei gordische Knoten durchschlagen, es gibt Geld für die marode Infrastruktur und Geld für die Bundeswehr. Sonst sähe es auch ziemlich düster aus. Zudem hat man sich in der Koalition auf einen Formelkompromiss in Sachen Wehrpflicht geeinigt, sie wird die nächsten Jahre sicher kommen. Für die SPD wird das aber noch mal heikel werden.

Das nationalsozialistische Deutschland hat furchtbare Verbrechen begangen, die Bundesrepublik hat sich immer zu ihrer Verantwortung dafür bekannt. Die grundeuropäische Ausrichtung und die gesamte Außenpolitik der Bonner Republik waren eine Antwort auf den Zweiten Weltkrieg. Deutschland muss sich nun dieser Verantwortung weiter stellen, aber auf andere Art und Weise. Bislang hat sich Deutschland trotz seiner gewaltigen ökonomischen Macht selten in den Vordergrund gestellt. Die ruhigeren Zeiten, in denen das möglich war, sind allerdings vorbei. Nun muss Deutschland führen, wir können die stärkste Demokratie der Welt werden. Wir sind jetzt die Guten, wenn Sie so wollen. Deutschland kann die Demokratien dieser Welt anführen in einer Zeit, in der die USA diese Rolle nicht mehr übernehmen wollen.