Mexikos Marine gelingt größter Drogenfund in ihrer Geschichte

Die mexikanische Marine hat die Festnahme von 23 Personen im Rahmen ihres größten Drogenfundes bekanntgegeben. Bei einer Operation vor der südwestlichen Pazifikküste wurden etwa 8,4 Tonnen illegale Drogen sichergestellt. "Dies stellt die größte Menge an Drogen dar, die jemals bei einer maritimen Operation beschlagnahmt wurde und ist ohne Präzedenzfall in der Geschichte der Institution", teilte die Marine am Freitag mit.