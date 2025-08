"Wohlstand in Gefahr"

Aktualisiert am 01.08.2025 - 16:11 Uhr

Aktualisiert am 01.08.2025 - 16:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump: Die Zoll-Ankündigung des US-Präsidenten löst in der Schweiz Besorgnis aus. (Quelle: Jacquelyn Martin)

In wenigen Tagen erhebt die US-Regierung 39 Prozent Zoll auf Schweizer Industrieprodukte. Ein führender Ökonom warnt vor Rezession.

Harsche Kritik aus der Wirtschaft

Wirtschaftsverbände zeigen sich tief besorgt. Die Zölle seien wirtschaftlich nicht nachvollziehbar und politisch motiviert, so der Tenor. Swissmem kritisiert den Entscheid als "willkürlich" und fordert nun ein Reformpaket zur Stärkung der Exportwirtschaft. Auch der Verband Swissmechanic spricht von einer "ernsthaften Gefahr für den Werkplatz Schweiz" und fordert klare Resultate aus den laufenden Verhandlungen mit den USA. Economiesuisse bezeichnet die US-Maßnahme als "nicht gerechtfertigt" und betont die Bedeutung verlässlicher Handelsbeziehungen mit dem wichtigsten Exportmarkt.

Auch führende Ökonomen warnen vor erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Hans Gersbach, Co-Direktor der Schweizer Konjunkturforschungsstelle (KOF) und Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich, rechnet im Fall eines Inkrafttretens der Zölle mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um mindestens 0,7 Prozent. Sollten die Handelsbarrieren länger bestehen bleiben oder zu Störungen in den Lieferketten führen, drohe sogar eine Schrumpfung der Wirtschaft um mehr als ein Prozent – mit der Gefahr einer Rezession. Gersbach sieht in der Maßnahme vor allem politischen Druck: Ziel sei es, der Schweiz Zugeständnisse abzuringen – etwa bei Pharmapreisen oder Importbedingungen für US-Agrarprodukte.