Kampfingenieur: "Das ist eine Idee aus dem Zweiten Weltkrieg"

Was abwehrbereit konkret heißt, erläutert Kampfingenieur Michał Bednarko auf der Blumenwiese nahe Kaliningrad. Zusammen mit einigen weiteren Soldaten stellt er den "Ostschild" vor. Bednarko, hochgewachsen, in Flecktarnuniform und auf dem Kopf ein Barett, stapft über den lehmigen Acker an piependen Baggern vorbei, besteigt einen Erdhaufen und duckt sich dann in einen Tunnel, der in einen halb fertigen Schützengraben mündet.

Rund zwei Wochen dauere der Bau von Graben, Panzerbucht und Bunkern, sagt Bednarko. "Hier würden die Soldaten mit ihrem Gewehr, Maschinengewehr oder einer Panzerfaust sitzen und die Grenze verteidigen." Das Wort "sitzen" ist entscheidend, denn die mit Beton verschalten Gräben reichen nur bis zur Brust; wer aufrecht steht, würde im Gefecht einen Kopfschuss riskieren.

Trotzdem sei das effektiv: "Schützengräben und Bunker sind eine Idee aus dem Zweiten Weltkrieg, aber sie funktionieren noch heute und stoppen den Feind. Sowohl die Ukrainer als auch die Russen nutzen diese altmodische Methode." Im Unterschied zu damals hätten die Soldaten heute bessere Technik. So bringen sie etwa eine Kamera am Gewehr an, um nicht selbst aus dem Graben schauen zu müssen. Dann halten sie die Waffe über den Kopf und drücken ab.

Wenn die Frontkämpfer Bescheid geben, schießen die Kanonen los

Im Ernstfall müssten die Soldaten Tag und Nacht in den Gräben hocken, die Vorräte reichen bis zu zwei Wochen. Eine Tür gegen den Wind hat der Bunker nicht, geschweige denn Heizung, Dusche und Toilette. Von hier aus blicken die Kämpfer über das Minenfeld und die Sperren bis zu einem dichten Wald, hinter dem Kaliningrad liegt. Die Grenze darf nur von fern gefilmt oder fotografiert werden, Anweisung des polnischen Geheimdienstes. Warum das verboten ist, wissen die Soldaten aber nicht.

Falls die feindliche Artillerie genau in den Schützengraben trifft, hilft dir auch der Bunker nicht mehr. Armee-Ingenieur Michał Bednarko

Die Soldaten sollen vom Bunker aus nicht nur Angreifer beschießen, sondern auch ihre Kameraden in den benachbarten Gräben ein paar Hundert Meter weiter decken und ihnen per Funk Koordinaten von lohnenden Zielen durchgeben, etwa von einem anrückenden Panzer. Da schießen dann von weiter hinten oder aus der Luft Kanonen, Kampfjets und Drohnen darauf. Die Frontkämpfer sind also nicht alleine, sondern führen ein "Gefecht der verbundenen Waffen" – der Nato-Standard – und arbeiten mit anderen Teilen der Armee zusammen. Auch zu ihrer eigenen Sicherheit.