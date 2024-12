"Ich interessiere mich für Elon Musk selbst – ich mag seinen Charakter, seinen Lebensstil, die Art, wie er sich verhält, und seine Weltanschauung. Ich scherze gerne mit ihm in den sozialen Medien", sagte Kadyrow. Doch er stellt auch klar, dass er in seinen Beiträgen gelogen hatte. "Er hat mir das Auto nicht geschenkt; es war nicht meins – ich habe mir diesen Witz ausgedacht und ihn weitergeführt", sagte Kadyrow auf eine Frage zum Cybertruck.

Er stellte jedoch klar, dass Cybertrucks für die Kriegsführung nicht geeignet seien. "Wir haben einen an die Front geschickt und ein Maschinengewehr darauf montiert, aber er hat sich im Kampf als nutzlos erwiesen", behauptet Kadyrow. "Unser Patriot (Armeefahrzeug) ist besser als dieses Auto. Wenn wir Elon Musk in irgendeiner Weise beleidigt haben, entschuldigen wir uns", sagte Kadyrow.

Im August hatte Kadyrow ein Video veröffentlicht, in dem er mit einem Cybertruck durch die tschetschenische Hauptstadt fährt, auf dessen Dach ein Maschinengewehr montiert ist. Damals behauptete er, er habe das Elektrofahrzeug von Musk "erhalten", was der Tesla-Chef jedoch bestritt. Im darauffolgenden Monat behauptete Kadyrow, Musk habe den Cybertruck, der sich laut Kadyrow "im Kampf gut bewährt" hatte, "per Fernsteuerung deaktiviert". Kurz darauf gab der tschetschenische Staatschef bekannt, dass zwei weitere Cybertrucks mit montierten Maschinengewehren an die Front in der Ukraine verlegt worden seien.