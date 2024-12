Brasiliens Präsident nach Hirnblutung im Krankenhaus

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva liegt nach einer Hirnblutung im Krankenhaus. Der 79-Jährige sei am Montagabend wegen Kopfschmerzen im Hospital Sírio-Libanês in der Hauptstadt Brasília untersucht worden, teilte das Krankenhaus am Dienstag mit. Eine Magnetresonanztomographie habe die Hirnblutung aufgezeigt, eine Folge seines Unfalls vom 19. Oktober.

Der Präsident sei daraufhin in eine andere Einheit desselben Krankenhauses in São Paulo verlegt worden, wo er einer Kraniotomie (Schädelöffnung) zur Drainage des Hämatoms unterzogen wurde. Die Operation sei ohne Zwischenfälle verlaufen. Dem Präsidenten gehe es gut, er liege im Bett auf der Intensivstation und werde weiter beobachtet. Ein aktuelles Bulletin soll im Laufe des Dienstags veröffentlicht werden.

Lula hatte sich im Oktober eine Schnittwunde am Kopf zugezogen und deshalb seine Teilnahme am Brics-Gipfel in Kasan in Russland abgesagt. Das private Hospital Sírio-Libanês gilt als eines der renommiertesten Krankenhäuser Lateinamerikas. Es wurde 1965 von Angehörigen der syrisch-libanesischen Gemeinschaft in São Paulo gegründet, daher der Name.