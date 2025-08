Zwei russische Soldaten auf einem Motorrad: In Putins Armee steigt die Zahl der HIV-Infektionen deutlich an. (Quelle: IMAGO/Dmitry Yagodkin)

Die HIV-Infektionen in der russischen Armee sind um das 20-fache angestiegen. Das liegt auch an Putins Kriegsführung.

Ursachen seien laut Einschätzungen unter anderem riskantes Verhalten innerhalb der Truppe: ungeschützter Geschlechtsverkehr und gemeinsames Nutzen von Spritzen zur Einnahme von Drogen. Diese Faktoren spielten eine Rolle in einem Milieu, in dem viele Soldaten unter extremen psychischen Belastungen stünden, berichtet das Carnegie-Zentrum für Russland und Eurasien. "Die Soldaten leben jeden Tag, als sei es ihr letzter", heißt es in dem Bericht.

HIV ist in Russland weit verbreitet

Auch in der Ukraine ist das Gesundheitssystem durch den Krieg stark unter Druck geraten. Das Land hat laut UNAids die höchste HIV-Rate in Europa. In von Russland besetzten Gebieten, etwa in Cherson, ist die Versorgung nach Angaben exilierter russischer Medien nahezu zusammengebrochen.