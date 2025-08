Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser.

Am gerade vergangenen Wochenende hat die Wrestling-Organisation WWE mit dem "Summer Slam" eine ihrer wichtigsten Großveranstaltungen abgehalten. Dabei hat CM Punk, selbst ernannter bester Wrestler der Welt (Kampfname "Best in the World") den "Ring General" GUNTHER geschlagen (der schreibt sich wirklich in Versalien), nur um wenige Minuten nach seinem Titelgewinn von "The Messiah" Seth Rollins …

Moment. Das klingt seltsam für einen Tagesanbruch bei t-online. Ich fange anders an.

Wrestling kennen Sie, oder? Muskulöse Männer (oder auch Frauen) hauen sich – in Badehosen gewandet, im Solarium durchgebrutzelt und oftmals mit Babyöl eingerieben – gegenseitig gegen den Kopf, springen aufeinander herum oder werfen einander koppheister zu Boden. Dazu gibt es laute Musik, Feuerwerk und alles ist quietschbunt und verrückt und vorher abgesprochen: und viele Amerikaner LIEBEN es!

Man kann Wrestling natürlich albern finden und diese Faszination nicht verstehen. Aber vielleicht wecke ich Ihr Interesse damit: Wer Wrestling versteht, versteht auch Donald Trump – und ich erkläre Ihnen jetzt einfach beides.

Wenn ich mich eben über Wrestling lustig gemacht habe, dann vor allem deshalb, weil es mir etwas peinlich ist, dass ich ein Faible dafür habe. Ich liebte es als Kind und Teenager und es fasziniert mich noch heute.

Wrestling ist Emotion. Eine Seifenoper mit Helden und Bösewichten, die amerikanischer nicht sein könnte. Sie erzählt vom Triumph und vom Scheitern, von verwirklichten und geplatzten Träumen, von Superstars und "Underdogs", von Verrat und von Loyalität. Sie erzählt diese Geschichten durch die Körper der Wrestler, jener Athleten, die bestimmte Rollen einnehmen. Wrestling ist einfach zu verstehen und doch kommen seine Wendungen aus dem Nichts. Kurz: Wrestling ist Dopamin in Reinform.

Donald Trump ist länger ein Teil der Wrestling-Welt, als er Politiker ist. Er war Gastgeber mehrerer Shows. Er hat 2007 in der Rolle des Managers eines hünenhaften Kämpfers an "WrestleMania" teilgenommen (und wurde selbst handgreiflich), der wichtigsten Veranstaltung der Szene. Trump wurde sogar in die Ruhmeshalle der WWE aufgenommen, der bedeutendsten Liga der Welt. Und: Trump hat die wichtigsten Eigenarten und Erzählweisen des Wrestlings in politisches Handeln übersetzt.

Gut gegen Böse: Aufrechte, hart arbeitende Kernland-Amerikaner gegen die finsteren Eliten der Ost- und Westküste. So lautet Trumps zentrales Narrativ. Auch im Wrestling kämpfen regelmäßig unterprivilegierte Außenseiter gegen unterdrückerische Autoritäten und Institutionen. Und setzen sich am Ende durch, unter dem Jubel derer, die so sind wie sie.

Mit all diesen Mitteln hat Trump denselben Erfolgsweg eingeschlagen wie das Wrestling in den USA, aus dessen erzählerischer Werkzeugkiste er sich ständig bedient. Man kann sich darüber moralisch empören, dass Trump mit diesen Mitteln aus einem Zweig der Unterhaltungsindustrie arbeitet. Mit jedem Recht der Welt. Es ändert nichts daran, dass Trump damit unglaublich erfolgreich ist. Was diese Art des politischen Populismus angeht, ist Trump in der Tat "Best in the World".

Seine Zölle auf EU-Produkte sind nach seinem postfaktischen Narrativ "Best for Business", weil sie dem Ausgleich des Handelsdefizits zwischen den USA und Europa dienen. Die negativen Folgen für US-Verbraucher blendet er aus. Wenn er politische Gegner beleidigt, ist das eine Promo, die seine Anhänger emotional aufladen soll. Wenn er damit das Land spaltet: egal. Nur der Sieg zählt. Wenn er davon spricht, Atom-U-Boote in Richtung Russland schicken zu wollen, lässt er die Muskeln spielen wie ein Wrestler, weil ihn der russische Ministerpräsident Medwedew provoziert hat (der seinerseits hoffentlich nur eine Promo gehalten hat, um im Bild zu bleiben).

Der Unterschied zwischen Trumps Politik und dem Wrestling aber ist gefährlich für die ganze Welt. Wrestling hat für uns alle keine Bedeutung. Trumps Politik, die sich dieser Elemente bedient, ist dagegen ein unkalkulierbares Risiko für uns alle.

