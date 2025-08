Kritik an Netanjahu-Regierung Israel erwägt offenbar Ausweitung des Gaza-Krieges

04.08.2025

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht während einer Pressekonferenz" "Hamas will keinen Deal". (Quelle: Ronen Zvulun/Pool Reuters/dpa/dpa-bilder)

Die Hamas soll noch 20 lebende Geiseln in ihrer Gewalt haben. Ihre Freilassung durch Verhandlungen wird unwahrscheinlicher. Wird das israelische Militär sie befreien?

Angesichts schockierender Videos von abgemagerten Geiseln der islamistischen Hamas erwägt Israels Regierung Medienberichten zufolge eine Ausweitung des Gaza-Krieges zur Befreiung der Entführten. Regierungschef Benjamin Netanjahu strebe danach, die Freilassung der Geiseln "auf dem Weg eines militärischen Sieges" zu erreichen, zitierten israelische Medien einen namentlich nicht genannten Beamten. "Ich verstehe genau, was die Hamas will. Sie will keinen Deal", sagte Netanjahu in einer Video-Botschaft.

Er sei nun noch entschlossener, die Geiseln zu befreien, die Hamas zu eliminieren und dafür zu sorgen, dass vom Gazastreifen nie wieder eine Gefahr für Israel ausgeht, sagte Netanjahu gemäß englischer Übersetzung der "Times of Israel". Einzelheiten nannte er nicht. Das Forum der Geisel-Familien übte deutliche Kritik an seinen Äußerungen. "Seit 22 Monaten wird der Öffentlichkeit die Illusion verkauft, dass militärischer Druck und intensive Kämpfe die Geiseln zurückbringen werden", zitierte die Zeitung eine Erklärung der Gruppe.

Netanjahu: Werden uns nicht brechen lassen

"Die Wahrheit muss gesagt werden: Die Ausweitung des Krieges gefährdet das Leben der Geiseln, die in unmittelbarer Todesgefahr schweben. Wir haben die erschreckenden Bilder der Geiseln in den Tunneln gesehen, sie werden weitere lange Tage des Grauens nicht überleben", heißt es in der Erklärung des Forums, das die Mehrheit der Familien der 50 noch festgehaltenen Geiseln vertritt.

Die Hamas hatte in den vergangenen Tagen Videos veröffentlicht, in denen zwei bis auf die Knochen abgemagerte und geschwächte Geiseln warnen, dass ihr Tod nahe sei. Die jungen Männer kritisieren darin Regierungschef Netanjahu dafür, ihre Notlage zu ignorieren. In seiner Video-Botschaft sagte der Regierungschef über die Terrororganisation: "Sie will uns brechen - mit diesen grauenhaften Videos, mit der falschen Horror-Propaganda, die sie in der ganzen Welt verbreitet." Aber man werde sich nicht brechen lassen, sagte er.

Der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York, Danny Danon, kündigte für Dienstag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage der Geiseln an. "Während eine weltweite Kampagne gegen den Staat Israel geführt wird, lassen Hamas-Terroristen die israelischen Geiseln hungern und misshandeln sie", schrieb er auf der Plattform X. Es sei an der Zeit, dass der UN-Sicherheitsrat die Taten der Hamas "unmissverständlich verurteilt".

Hamas: Rotes Kreuz darf Geiseln unter Bedingungen versorgen

Die Hamas ist nach eigenen Angaben bereit, das Rote Kreuz die Geiseln mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgen zu lassen – jedoch nur unter weitreichenden Bedingungen. So müsse Israel eine umfassende und dauerhafte Versorgung der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen ermöglichen, teilte ein Sprecher der Al-Kassam-Brigaden, des militärischen Arms der Terrororganisation, auf Telegram mit. Zudem müsse Israel jegliche Luftaufklärung während der Zeit einstellen, in der Hilfe zu den Geiseln gelangt.