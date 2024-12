Ukrainisches Militär zerstört russischen Versorgungszug

Krieg in der Ukraine

Aktualisiert am 15.12.2024 - 15:33 Uhr

Aktualisiert am 15.12.2024 - 15:33 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Das ukrainische Militär hat der russischen Versorgung einen empfindlichen Schlag versetzt. Gleich 40 Waggons mit Treibstoff gehen nach ukrainischen Angaben in Flammen auf.

Ukrainische Kommandotruppen haben nach eigener Darstellung in Zusammenwirken mit Artillerie und Drohnen einen russischen Versorgungszug zerstört. Durch Sprengung der Schienen in der Region Saporischschja sei der Zug, der aus 40 Tankwaggons bestand, zum Anhalten auf freier Strecke gezwungen worden. Daraufhin seien zunächst die Lokomotive und der letzte Waggon mit weitreichender Raketenartillerie angegriffen worden, ehe Kampfdrohnen die übrigen Waggons attackierten und in Brand setzten.