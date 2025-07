Inwiefern?

Die Palast-Eliten, die einen Diktator an der Macht halten, sind im Zweifelsfall gar nicht so sehr an der Person des Diktators selbst interessiert: Sie haben viel mehr ein Interesse daran, dass das System, das ihnen Geld und andere Vorteile verschafft, stabil bleibt.

Im Zweifelsfall könnten die entscheidenden Leute auf die Idee kommen, dass ein anderer Mann an der Spitze ihnen mehr einbringt?

So ist es. Deswegen setzt ein effektiver Diktator Repression nicht wahllos, sondern gezielt ein, im Idealfall zum Nutzen seiner wichtigsten Unterstützer.

Was geschieht aber, wenn die Unzufriedenheit bei der Bevölkerung aufgrund von Korruption und Selbstbereicherung der Eliten innerhalb der Diktatur ein kritisches Stadium erreicht?

Kein Diktator will Demonstranten auf der Straße sehen, weil die bloße Existenz von öffentlicher Opposition Schwäche signalisiert. Wie groß der Einfluss der Bevölkerung am Ende im jeweiligen Land ist, hat auch damit zu tun, ob der Diktator über Bodenschätze verfügt. Öl und Diktatur gehen Hand in Hand, weil Öl es dem Machthaber erlaubt, Jahr für Jahr Milliarden zu scheffeln und an seine wichtigsten Unterstützer zu verteilen. Ist das der Fall, braucht der Diktator im Zweifelsfall weder viele einheimische Arbeiter noch gute Universitäten, wo sich schnell Widerstandsnester bilden können. Öl ist so lukrativ, dass sich der Diktator fast immer ausländische Firmen ins Land holen kann, die mehr an Gewinn als an den politischen Zuständen interessiert sind.

Betrachten wir das an Bodenschätzen reiche Russland unter Wladimir Putin: Wie verhält es sich dort?

Es gibt eine generelle Regel, die sich an Russland illustrieren lässt: Je näher jemand der Macht ist, desto wichtiger ist er auch für den Machterhalt. Aus diesem Grund fließt in Russland auch sehr viel Geld nach Moskau und Sankt Petersburg, aber große Teile des restlichen Landes befinden sich in einem kümmerlichen Zustand. Das Dorf in Sibirien? Ist für Putins Machterhalt fast völlig egal. Aber Massendemonstrationen in Moskau würden ihm sicher nicht gefallen.