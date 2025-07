US-Außenministerium will Kündigungsschreiben versenden

Das US-Außenministerium hat Mitarbeitern am Donnerstag offiziell mitgeteilt, dass es einigen von ihnen in Kürze Kündigungen zukommen lassen wird. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Die Kündigungen sind Teil der Veränderungen in der Behörde, die die Trump-Regierung Anfang des Jahres angekündigt hat. Damit will die Trump-Regierung die Größe der Bundesregierung zu reduzieren. Die Planung der Maßnahmen liegt in der Hand der Abteilung für Regierungseffizienz (Department of Government Efficiency), die früher von Elon Musk geleitet wurde.

Michael Rigas, stellvertretender Sekretär für Management und Ressourcen des Ministeriums, sagte in einer Erklärung, dass ausgewählte Mitarbeiter über ihre Entlassung informiert würden, und bezeichnete dies als Teil der größten Umstrukturierung des Ministeriums seit Jahrzehnten.

Trump fliegt ins Katastrophengebiet nach Texas

US-Präsident Donald Trump reist eine Woche nach Beginn der Sturzfluten in Texas in das Katastrophengebiet. Mit dabei sein wird an diesem Freitag seine Ehefrau und First Lady Melania, wie das Weiße Haus ankündigte. Die beiden werden am Mittag in Kerrville erwartet. Das umliegende Gebiet Kerr County ist besonders heftig von den heftigen Überschwemmungen betroffen.

Hamburger in den USA könnten teurer werden

Trump verhängt 35 Prozent Zoll auf Waren aus Kanada

US-Präsident Donald Trump verhängt gegen Nachbar Kanada Zölle in Höhe von 35 Prozent. Der Republikaner brachte in dem auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichten Brief zu den Zöllen auf die Einfuhr von kanadischen Produkten auch die Fentanyl-Krise ins Spiel.

Trump kritisierte, dass Kanada es nicht geschafft habe, den Zustrom der synthetischen Droge in die USA zu stoppen. Im Zollstreit habe Kanada stattdessen – anstatt mit den USA zusammenzuarbeiten – mit eigenen Zöllen auf eine frühere Zoll-Ankündigung der USA zurückgeschlagen.

Aktivist fordert von Trump-Regierung Schadensersatz