Francois Bayrou spricht zu Reportern. Der französische Premierminister ist auch Bürgermeister der Stadt Pau, in der es Misshandlungen in einer Schule gegeben hat. (Quelle: IMAGO/Romain Doucelin/imago)

Ein Skandal über Missbrauch in einer französischen Schule hat jetzt auch die Familie des Premierministers erreicht. Seine Tochter machte ein Geständnis.

Der französische Premierminister François Bayrou ist im Zusammenhang mit Gewaltvorwürfen an einer katholischen Schule in Südfrankreich erneut unter Druck geraten. Seine Tochter Hélène Perlant erklärte im Magazin "Paris Match", sie sei als 14-Jährige bei einem Sommercamp von einem Priester misshandelt worden. Bayrou sagte am Mittwoch, er habe davon nichts gewusst. Hintergrund ist ein Missbrauchsskandal um die Schule, der auch politisch untersucht wird.