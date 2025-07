Mafioso und Erdoğan-Kritiker stirbt in deutschem Bordell

Muhammed Yakut, ein aus der Türkei stammender mutmaßlicher Mafiaboss und Kritiker des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, ist in einem Saunaclub im Ruhrgebiet tot aufgefunden worden. Laut "Bild" war Yakut erst wenige Stunden zuvor aus einem niederländischen Gefängnis entlassen worden.

Nach Angaben der Polizei Recklinghausen läuft derzeit ein Todesermittlungsverfahren. Im Gespräch mit der "Bild" erklärte eine Polizeisprecherin: "Wir können derzeit nur sagen, dass es ein Todesermittlungsverfahren gibt, weil ein 53-Jähriger mit türkischer Nationalität in einem Saunabetrieb in der Nacht zum 1. Juli 2025 verstorben ist."

Toxikologisches Gutachten könnte mehrere Monate dauern

Yakut hatte sich nach seiner Haftentlassung offenbar direkt nach Nordrhein-Westfalen begeben. Dort besuchte er mit einem Begleiter den Saunaclub "Penelope". In der oberen Etage des Clubs sei er plötzlich zusammengebrochen, Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Erste Ermittlungen ergaben laut der Zeitung, dass er Kokain konsumiert haben könnte.

Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Dortmund eine Obduktion an. Ein toxikologisches Gutachten soll klären, ob weitere Substanzen eine Rolle spielten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft deutet der vorläufige Befund auf einen plötzlichen Herztod hin, Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht. Mit Ergebnissen des toxikologischen Gutachtens wird laut "Bild" erst in mehreren Monaten gerechnet.

Verbindungen zu weiteren Erdoğan-Kritikern

Yakut war in der türkischen Unterwelt kein Unbekannter. Er galt als enger Vertrauter des ebenfalls flüchtigen Mafia-Bosses Sedat Peker, der durch regierungskritische Videos in der Türkei Aufsehen erregt hatte. Beide warfen Präsident Erdoğan und der Regierungspartei AKP wiederholt Korruption und Verstrickungen in kriminelle Machenschaften vor.