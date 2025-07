Fortschritte gegen den Hunger - aber nicht überall

Aktualisiert am 28.07.2025 - 17:30 Uhr

Der Armumfang eines schwer unterernährten Babys in Somalia wird gemessen. (Archivbild) (Quelle: Eva-Maria Krafczyk/dpa/dpa-bilder)

Der Welternährungsbericht verzeichnet Fortschritte beim Kampf gegen den Hunger. Doch in zwei Regionen nimmt Hunger zu.

Im vergangenen Jahr haben rund 673 Millionen Menschen auf der Welt an Hunger gelitten - etwa 22 Millionen weniger als im Jahr zuvor. Das geht aus dem Welternährungsbericht hervor, den fünf UN-Agenturen im äthiopischen Addis Abeba vorgestellt haben.

Fortschritte im Kampf gegen den Hunger gab es dem Bericht zufolge vor allem in Südasien, Südostasien und Südamerika, auch wenn 8,2 Prozent der Weltbevölkerung sich nicht satt essen konnten. Doch nicht überall konnten Erfolge erzielt werden: In Afrika und in Westasien nahm der Hunger gegen den weltweiten Trend zu.