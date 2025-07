Schottland-Reise des US-Präsidenten Trumps Windmühlen-Wut und die Golf-Gier

Von Bastian Brauns 28.07.2025 - 14:56 Uhr Lesedauer: 5 Min.

US-Präsident Donald Trump auf seinem Golfplatz in Schottland: Geschäfte machen auf der politischen Bühne. (Quelle: IMAGO/HUGO PHILPOTT)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trumps Schottlandreise offenbart einmal mehr, wie der US-Präsident Staatsgeschäfte und private Interessen vermischt. Während er öffentlich gegen Windkraft wettert, lobbyiert er für lukrative Golfturniere auf seinen Plätzen.

Kaum war Donald Trump am Wochenende in Schottland gelandet, verkündete er seine wichtige Botschaft an die Europäer: "Stoppt die Windmühlen! Ihr ruiniert eure Länder", sagte der US-Präsident. Es sei ihm ernst, denn es sei eine sehr traurige Angelegenheit. "Wenn man über die Insel fliegt, sieht man überall diese Windmühlen, die eure schönen Felder und Täler zerstören und eure Vögel töten", so Trump.

Loading...

Video | Wirbel um Trump-Szene beim Golfen Player wird geladen Quelle: t-online

Was der Mann im Weißen Haus über Windkraftanlagen denkt, ist lange bekannt. Warum er so denkt, hat allerdings weniger Ideologie als vielmehr seine privaten Investments als Grund. Schon in seiner ersten Amtszeit führte Trump einen Rechtsstreit um den Bau von Windkraftanlagen an der Küste gegen die schottische Regierung. Der Präsident beschwerte sich um die verstellte Aussicht auf einen seiner Golfplätze. Trump verlor und grollt seither.

Dieses Mal soll es besser für ihn laufen. Schon lange, bevor der amerikanische Präsident seine aktuelle Sommerreise nach Schottland antrat, war klar, dass er internationale Politik und private Geschäftsinteressen miteinander vermischt. Trumps Schottland-Trip steht beispielhaft für ein Gebaren, das inzwischen zur Normalität zu gehören scheint. Der US-Präsident nutzt sein öffentliches Amt, um sich privat zu bereichern.

Steuergelder und Millionenverluste bei Luxus-Investments

Donald Trumps Problem: Über Jahre schrieben seine Luxus-Investments in Turnberry und in Aberdeenshire rote Zahlen. Dem Präsidenten war darum schon in einer ersten Amtszeit sehr daran gelegen, das Prestige seiner Golfanlagen zu verbessern und um Subventionen der schottischen Regierung zu werben, die naturgemäß wiederum von Touristen und Hunderten Arbeitsplätzen profitieren will.

Trump reiste bereits 2018 für mehrere Tage nach Schottland. Die hohen Kosten, insbesondere für die Sicherheitsvorkehrungen für diese eigentliche Privatreise, führten schon damals zu medialer und politischer Empörung in den USA. Denn Trump übernachtete für rund 70.000 Dollar in seinem eigenen Golfklub, bezahlt von amerikanischen Steuerzahlern.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Dieses Mal wurde sogar ein gepanzertes Präsidenten-Golf-Cart, eine "Golf Force One", gebaut und mitgebracht. Wie erwartet, nutzt Trump auch dieses Mal seine Reise, um einerseits Politik zu machen. Er trifft nicht nur die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sondern auch den schottischen Regierungschef John Swinney und den britischen Premierminister Keir Starmer. Andererseits verfolgt Trump trotz Präsidentenamt vor allem seine eigenen Golf-Geschäftsinteressen.

Eric Trump als Lobbyist in Edinburgh

Schon im März schickte Donald Trump darum seinen Sohn, wie bereits des Öfteren, nach Edinburgh. Dort sollte Eric Trump, der Vizepräsident von Trumps bestehendem Firmenkonglomerat, der "Trump Organisation", die Wünsche seines Vaters darlegen. Und die lauten nach wie vor: rentable Golfresorts. Zwei von ihnen besitzt der Präsident seit Jahren in Schottland. Es war die Heimat seiner verstorbenen Mutter Mary Anne Trump, geborene MacLeod.