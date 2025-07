Hacker dringen wohl in Aeroflot-Systeme ein

Chaos an russischen Flughäfen

Die russische Airline Aeroflot musste nach einem Hackerangriff am Montag mehr als 40 Flüge streichen. Das berichtet mehrere Medien. In einem Telegram-Post bekannte sich das Hackerkollektiv "Silent Crow" gemeinsam mit belarussischer Gruppe "Cyberpartisans BY" zu dem Angriff – und solidarisierte sich mit der Ukraine und der belarussischen Bürgerrechtsbewegung. Die Authentizität des Schreibens lässt sich aktuell nicht bestätigen.