Unbekanntes Flugobjekt am Himmel über Litauen (Videostandbild): Anwohner berichteten von einer möglichen Drohne, die wohl aus Belarus stammt. (Quelle: Screenshot / Twitter/t-online)

Am frühen Montagmorgen hat ein bisher unidentifiziertes Flugobjekt von Belarus aus die Grenze nach Litauen überquert. Womöglich handelt es sich um eine Drohne. Heute besucht Vizekanzler Klingbeil Litauen.

Im Osten Litauens ist ein mutmaßlich aus Belarus kommendes Flugobjekt in den Luftraum des baltischen EU- und Nato-Mitglied eingeflogen. Nach Angaben des Nationalen Krisenmanagementzentrums haben mehrere Bürger einen unbemannten Flugkörper gemeldet, der sich in einer Höhe von etwa 200 Metern flog und zuletzt in der Nähe der Hauptstadt Vilnius gesichtet wurde.