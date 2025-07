"Neue Zürcher Zeitung": Spiegel der "derzeitigen Stärkeverhältnisse"

Die Zeitung fügt in ihrem Kommentar hinzu: "Manche amerikanische Beobachter sind schon lange der Meinung, dass in einem Handelskrieg nur China eine echte Gefahr für die Vereinigten Staaten darstellt, weil Peking mit Exportrestriktionen für Seltene Erden etwa der amerikanischen Autobranche unmittelbar schaden kann. Europas Gegenzölle auf Güter im Wert von rund 100 Milliarden Euro wären zwar für manche Gliedstaaten und Unternehmen sehr schmerzhaft gewesen. Aber anders als Pekings Exportstopps könnten diese Maßnahmen der EU nicht Teile der Produktion in den USA lahmlegen."

"Wall Street Journal": "Größte Handelsprobleme" bleiben unberücksichtigt

"The Irish Times": "Die EU war in der Defensive"

Die "The Irish Times" aus Irland schreiben: "Die durchschnittlichen Zölle von 15 Prozent auf EU-Importe in die USA – eine zentrale Komponente der Übereinkunft – sind rund dreimal so hoch wie zu Beginn der Präsidentschaft von Donald Trump. Das wird auf beiden Seiten des Atlantiks wirtschaftliche Schäden verursachen. Was auch immer Trumps Vorwürfe gegen die EU in Bezug auf Importe aus den USA sein mögen, dieses Vorgehen bedeutet, dass die US-Verbraucher am Ende mehr bezahlen müssen und Europa darunter leiden wird."