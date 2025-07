Die Ukraine gelingt offenbar ein Erfolg in der Region Sumy. Russische Soldaten versuchen weiterhin, Pokrowsk einzunehmen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ukrainischen Truppen gelingt überraschender Geländegewinn

Ukrainische Truppen haben bei einem mehrtägigen Gefecht nahe der Ortschaft Kindratiwka in der nordöstlichen Region Sumy einen bedeutenden militärischen Erfolg erzielt. Nach übereinstimmenden Berichten ukrainischer und russischer Quellen wurden Einheiten drei russischer Brigaden eingekreist, zerschlagen. Laut "Kyiv Post" konnte die ukrainische Armee dabei rund vier Kilometer tief auf russische Stellungen vorrücken. Die Kämpfe markieren den bislang größten taktischen Geländegewinn der Ukraine seit Juni 2024.

Die Operation begann Mitte Juli offenbar unter Ausnutzung schlechten Wetters, um russische Stellungen zu überraschen. Drohnenschwärme, Artillerie und Infanterieangriffe zwangen die eingeschlossenen Truppen in eine immer kleinere Verteidigungszone, die schließlich vollständig überrannt wurde. Schätzungen über russische Verluste variieren zwischen 700 und 1.000 Mann. Unabhängige Bestätigungen zu Gefangengenommenen liegen bislang nicht vor.

Russische Berichte schildern eine prekäre Versorgungslage in den eingekesselten Einheiten, teilweise soll es kaum Nahrung, Munition oder medizinische Versorgung gegeben haben. Der ukrainische Geländegewinn steht gegen den Trend der letzten Monate – Russland meldete in der Ukraine immer wieder neue Vorstoße.

Selenskyj: Hunderte Drohnen allein in der Nacht abgefangen

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut massiv aus der Luft angegriffen. "Insgesamt haben unsere Luftverteidiger allein in dieser Nacht mehrere Hundert russische Angriffsdrohnen abgefangen", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Netzwerken. Es habe auch Treffer gegeben. Acht Verletzte würden medizinisch versorgt, schrieb Selenskyj. Rettungs- und Wiederaufbauarbeiten liefen, insbesondere für die Stromversorgung.