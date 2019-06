"Akt des absolut Bösen"

IS köpft britischen Entwicklungshelfer

14.09.2014, 09:45 Uhr | dpa

Der 44 Jahre alte britische Entwicklungshelfer David Haines ist nach Angaben der britischen Regierung geköpft worden. Premierminister David Cameron erklärte in einem Beitrag auf Twitter, die Ermordung sei ein "Akt des absolut Bösen". Das britische Außenministerium hat inzwischen das Video von der Enthauptung, das im Internet aufgetaucht war, geprüft und für echt befunden: "Alle Zeichen deuten darauf hin, dass es authentisch ist", hieß es aus London.



The murder of David Haines is an act of pure evil. My heart goes out to his family who have shown extraordinary courage and fortitude. — David Cameron (@David_Cameron) 13. September 2014

US-Präsident Barack Obama sprach von einem barbarischen Akt. Zugleich bekräftigte er seine Entschlossenheit, zusammen mit Partnern rund um die Welt die Dschihadisten-Organisation zu zerstören. Die USA stünden "in Trauer und Entschlossenheit" Seite an Seite mit ihrem engen Freund und Verbündeten Großbritannien.

"Werden die Bedrohung vernichten"

"Wir werden mit Großbritannien und einer breitgefächerten Koalition von Nationen aus der Region und rund um die Welt zusammenarbeiten, um die Verantwortlichen für diese empörende Tat zur Rechenschaft zu ziehen und diese Bedrohung für die Bevölkerung unserer Länder, der Region und der Welt zu schwächen und zu vernichten", erklärte Obama.

Die Familie des Opfers erklärte in der Nacht in einer vom britischen Außenministerium verbreiten Stellungnahme: "Er wurde und wird von seiner ganzen Familie geliebt und wird schrecklich vermisst werden." Mike Haines sagte, sein Bruder sei "kaltblütig" ermordet worden. "Sein Glück und seine Vorfreude auf die Arbeit, die er in Syrien leisten wollte, sind für mich und meine Familie die wichtigsten Elemente in dieser ganzen traurigen Angelegenheit."

Ermordeter richtet letzte Worte an Cameron

Die Terrormiliz hat im Internet ein Video veröffentlicht, auf denen die Enthauptung der britischen Geisel David Haines zu sehen ist. Nach Angaben der Terror-Expertenplattform SITE soll in dem knapp zweieinhalbminütigen Video mit der Ermordung einer weiteren britischen Geisel gedroht werden.

Haines wendet sich in dem Video kurz vor seiner Ermordung direkt an den britischen Premierminister Cameron. "Sie sind freiwillig in eine Koalition mit den Vereinigten Staaten gegen den Islamischen Staat eingetreten, genau wie es Ihr Vorgänger Tony Blair getan hat, einem Trend unter unseren britischen Premierministern folgend, die nicht den Mut finden können, Nein zu den Amerikanern zu sagen", sagte Haines laut SITE. Ob er diese Aussage freiwillig machte oder dazu gezwungen wurde, ist nicht geklärt.

"Botschaft an die Alliierten Amerikas"

Das Video sei eine "Botschaft an die Alliierten Amerikas", hieß es. Der Brite zahle den Preis für das Versprechen Camerons, die kurdischen Peschmerga-Kämpfer für den Kampf gegen den Islamischen Staat zu bewaffnen.

Das britische Außenministerium bestätigte zwar die Existenz des Videos. Das Ministerium arbeite jedoch noch mit Nachdruck daran, die Echtheit der Bilder zu prüfen. Cameron erklärte, Großbritannien werde alles tun, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Nach einem Bericht der BBC handelt es sich bei dem auf den Videobildern zu sehenden maskierten Täter möglicherweise um denselben Mann mit Londoner Akzent, der bereits in den Videos mit der Enthauptung zweier US-Geiseln aufgetaucht war.

Familie hatte sich an Dschihadisten gewandt

Wenige Tage vor der Ermordung hatte die Familie von Haines über das britische Außenministerium eine kurze Botschaft an die Entführer des 44-Jährigen gerichtet und die Dschihadisten aufgefordert, sie zu kontaktieren.

Der Brite Haines war 2013 in der Nähe eines Flüchtlingslagers im syrischen Atmeh entführt worden. Der zweifache Vater hatte die Auslieferung von Hilfsgütern für Menschen in dem Lager koordinieren sollen.

Haines war am Ende des Videos erwähnt worden, das die Enthauptung des US-Journalisten Steven Sotloff zeigte. Die Terroristen hatten damals bereits mit seiner baldigen Ermordung gedroht. Der 44-Jährige hatte als Sicherheitsmanager für eine humanitäre Einrichtung mit Sitz in Paris gearbeitet.

Die Terrormiliz hat außer den beiden US-Journalisten Sotloff und James Foley auch zwei libanesische Soldaten enthauptet, die sie gefangen genommen hatte.