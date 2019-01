Festnahmen: Militärputsch in Gabun misslungen

Im westafrikanischen Gabun ist am Montag ein Militärputsch missglückt. Aufständische hatten den staatlichen Rundfunk besetzt und von dort zum Volksaufstand gegen die Führung aufgerufen.

Nach dem Aufruf zum Volksaufstand durch das Militär im westafrikanischen Gabun sieht die Regierung die Situation wieder unter Kontrolle. "Es ist wieder Ruhe eingekehrt", sagte Regierungssprecher Guy-Bertrand Mapangou am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

Von den fünf Militärs, welche den staatlichen Rundfunk besetzt hatten, seien vier festgenommen worden und der fünfte geflüchtet. Sicherheitskräfte seien in der Hauptstadt postiert worden und würden die Präsenz auch in den kommenden Tagen aufrechterhalten, sagte der Regierungssprecher weiter. Die Landesgrenzen blieben offen. Die Afrikanische Union (AU) verurteilte den Putschversuch, schrieb der Vorsitzende der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat auf Twitter.

The @_AfricanUnion strongly condemns the coup attempt this morning in #Gabon. I reaffirm the AU's total rejection of all unconstitutional change of power.