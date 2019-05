Grundlage allen Rechts

Militärrat im Sudan will an Scharia festhalten

08.05.2019, 12:44 Uhr | AFP

Der sudanesische Militärrat will weiterhin die Scharia als Rechtsgrundlage verwenden. Demonstranten fordern derweil einen neuen Rat und eine neue Regierung.

Im Sudan soll nach dem Willen des Militärrats auch in Zukunft die Scharia die Grundlage allen Rechts bilden. Das gab der Rat am Dienstag bekannt. Die Demonstranten, die die Ablösung des Militärrats fordern, hatten sich in ihrem Forderungskatalog nicht dazu geäußert, welche Rolle islamisches Recht künftig in dem Land spielen soll.

Der Rat teilte mit, er stimme den Vorschlägen der Demonstranten zwar im Allgemeinen zu, habe aber auch viele Bedenken. Dazu gehöre der fehlende Verweis auf die Scharia als Grundlage aller Gesetze. "Das islamische Scharia-Recht und die Tradition sollten der Ursprung der Gesetzgebung sein", sagte ein Militärsprecher.

Wirklicher Machtwechsel gefordert

Am 11. April war der seit drei Jahrzehnten autoritär im Sudan herrschende Staatschef Omar al-Baschir nach monatelangen Massenprotesten von der Armee gestürzt worden. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren wurde der Militärrat eingesetzt. Die Protestbewegung fordert jedoch einen wirklichen Machtwechsel.







Zwar wurde unter Baschir nicht durchgängig islamisches Recht angewandt, die Scharia ist aber in der sudanesischen Verfassung festgeschrieben. Nach Angaben von Frauenrechtsgruppen führte das dazu, dass tausende Frauen wegen angeblich "unzüchtigen Verhaltens" ausgepeitscht wurden.