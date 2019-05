Trotz Wahlschlappe

Abstimmung in Italien: Di Maio bleibt Fünf-Sterne-Chef

31.05.2019, 10:01 Uhr | dpa

Bei der Europawahl haben die Fünf Sterne in Italien eine Niederlage eingefahren. Die Partei stimmte daraufhin über die Zukunft von Luigi Di Maio ab: Er bleibt Parteichef.

Trotz des Debakels bei der Europawahl ist der Chef der mitregierenden Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, Luigi Di Maio, in seinem Amt bestätigt worden. Die Mitglieder der Protestbewegung sprachen dem 32-jährigen Parteichef am Donnerstag bei einer Abstimmung auf der parteieigenen Internetplattform mit 80 Prozent das Vertrauen aus.

Die Fünf Sterne bilden seit einem Jahr gemeinsam mit der rechten Lega von Matteo Salvini eine Koalition. Di Maio ist wie Salvini auch Vize-Regierungschef. Bei der Europawahl am Sonntag kam die populistische Bewegung nur noch auf etwa 17 Prozent – im Vergleich zu rund 32 bei der Parlamentswahl vor einem Jahr. Die Lega legte hingegen von 17 Prozent bei der Parlamentswahl auf jetzt 34 Prozent zu.







Ein Votum gegen Di Maio hätte vermutlich eine größere Krise in der Populisten-Allianz ausgelöst, die am Samstag genau ein Jahr im Amt ist. Die beiden grundverschiedenen Parteien sind seit Wochen im Streit und können sich nicht auf gemeinsame Projekte einigen wie zum Beispiel auf wichtige Infrastrukturvorhaben. Di Maio schaffte es zuletzt nicht, dem dominanten Innenminister Salvini die Stirn zu bieten, der mit seinem harten Kurs gegen Migranten beliebt beim Volk ist.