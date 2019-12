Berichte über Tote und Verletzte

Schießerei an Geheimdienstzentrale in Moskau

19.12.2019, 18:12 Uhr | dpa , ds, AFP

Schüsse in der Nähe der Geheimdienstzentrale in Moskau: Ein Täter soll dort mit einem Sturmgewehr um sich geschossen haben. Es soll Tote und Verletzte geben.

Ein bewaffneter Angreifer hat in der Nähe der russischen Geheimdienstzentrale in Moskau Schüsse abgegeben. Wie der russische Inlandsgeheimdienst FSB in einer von Nachrichtenagenturen verbreiteten Erklärung weiter bekanntgab, wurden dabei mehrere Menschen verletzt. Laut Medienberichten soll ein Geheimdienstagent bei dem Angriff getötet. Der Angreifer wurde von Sicherheitskräften "ausgeschaltet". Der FSB arbeite nun daran, die Identität des Schützen festzustellen.

Der Unbekannte soll laut Medienberichten mit einem Kalaschnikow-Gewehr auf Menschen geschossen haben. Teils gab es Berichte über drei Tote, darunter sollen auch Polizisten beziehungsweise Mitarbeiter des nationalen Wach- und Sicherheitsdienstes sein.

Active shooter situation in Moscow is ongoing. 1 dead is confirmed https://t.co/2l1ntGCgTN pic.twitter.com/oLJvM3jTJJ — Liveuamap (@Liveuamap) December 19, 2019

Im Radiosender Echo Moskwy war von Schreien und Schüssen am Lubjanka-Platz die Rede. Dort steht die FSB-Zentrale. Auf mehreren Videos im Internet war aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen, wie Menschen in Panik die Flucht ergriffen. Laut russischen Medien soll der Angreifer mittlerweile ausgeschaltet worden sein.

Straßen zum Geheimdienstgebäude sind gesperrt

Die Straßen nahe des FSB-Gebäudes im Zentrum von Moskau seien gesperrt worden. Zudem sollen alle Zugänge zu der Zentrale verriegelt worden sein, hieß es in den Berichten. Die Polizei habe die Passanten aufgerufen, die Umgebung so schnell wie möglich zu verlassen.

Ob es einen oder mehrere Täter gab, war zunächst unklar. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.