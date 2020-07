Im Alter von 59 Jahren

Nelson Mandelas Tochter in Südafrika gestorben

13.07.2020, 14:27 Uhr | dpa, joh

Nelson Mandela, der als Vater der Nation in Südafrika gilt, hatte sechs Kinder. Nun ist seine Tochter "Zindzi" in einem Johannisburger Krankenhaus gestorben – mit nicht einmal 60 Jahren.

Zindziswa "Zindzi" Mandela, die Tochter des 2013 verstorbenen südafrikanischen Freiheitskämpfers Nelson Mandela, ist tot. Das bestätigte dessen Enkelin Ndileka Mandela am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Angaben zur Todesursache gab es zunächst nicht.

Botschafterin Südafrikas in Dänemark

Zindzi Mandela – die als Botschafterin Südafrikas Interessen bis 2019 in Dänemark vertrat – starb in den frühen Morgenstunden des Montags, nachdem sie in der Nacht in ein Johannesburger Krankenhaus gebracht worden war. Zindzi Mandela war die Tochter von Nelson Mandela und Winnie Madikizela-Mandela. Pule Mabe, der Sprecher von Mandelas ANC-Partei, sprach der Familie im TV-Sender SABC sein Beileid aus.

1978 erschien eine Sammlung von Gedichten mit dem Titel "Black as I am" von Mandela. Sie hinterlässt vier Kinder und ihren Ehemann Molapo Motlhajwa, berichtet "The South African".