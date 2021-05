Mit gefälschtem Pass eingereist

Bericht: Vertrauter von Ex-IS-Anführer in Istanbul festgenommen

03.05.2021, 09:45 Uhr | AFP

Die Bezirke Kadıköy and Ataşehir in Istanbul: In dieser Gegend wurde der Helfer des getöteten IS-Chefs gefasst. (Quelle: imago images)