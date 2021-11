Bei Routineflug

Britischer Hightech-Kampfjet über Mittelmeer abgestürzt

17.11.2021, 20:36 Uhr | dpa

Vorfall über dem Mittelmeer: Ein Kampfjet des britischen Militärs ist verunglückt. Der Schleudersitz rettete den Piloten. Die Ursache war zunächst unklar.

Ein britischer Kampfjet des hochmodernen Typs F-35B ist nach Angaben des Londoner Verteidigungsministeriums während eines Routineflugs über dem Mittelmeer abgestürzt. Der Pilot habe sich während des Vorfalls am Mittwochvormittag rechtzeitig per Schleudersitz retten können. Er sei sicher zum Flugzeugträger "HMS Queen Elizabeth" gebracht worden, teilte ein Sprecher des Ministeriums am Nachmittag mit. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine Details. Die Ermittlungen hätten begonnen, hieß es.

Die federführend vom US-Konzern Lockheed-Martin gebaute F-35 gilt als das modernste Tarnkappen-Kampfflugzeug der Welt. Die Version F-35B wurde für Flugzeugträger entwickelt und kann auf kurzer Strecke abheben und senkrecht landen.



F-35-Maschinen wurden auch im Nahen Osten gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) eingesetzt. Der teuerste Kampfjet der Welt kostet mit Ausrüstung geschätzt rund 100 Millionen Pfund (119 Mio. Euro).