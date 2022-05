Belfast/London (dpa) - In weiten Teilen des Vereinigten K├Ânigreichs wird heute gew├Ąhlt. So stimmen die B├╝rger in Teilen Englands sowie in Schottland und Wales ├╝ber Gemeinde- und Bezirksr├Ąte ab. In Nordirland sind die Menschen aufgerufen, ein neues Regionalparlament zu w├Ąhlen.