Historisches Ergebnis bei der Parlamentswahl in Nordirland: Die Partei von Michelle O'Neill liegt nach ersten Auszählungen deutlich vorne. Sinn Féin will Irland wieder vereinen.

Nach den Regionalwahlen in Nordirland liegt die irisch-nationalistische Partei Sinn Féin ersten Ergebnissen zufolge in Führung. Bis Freitagabend erhielt die Partei 16 von 29 bereits ausgezählten Sitzen, die pro-britische DUP kam auf vier. Es wäre das erste Mal in der 100-jährigen Geschichte der britischen Provinz, dass die für eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland eintretende Sinn Féinstärkste Kraft im Parlament in Belfast wird.