Nordkorea vermeldet ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie

Erstmals meldet Nordkorea positive Corona-Infektionen im Land. Es handelt sich um die Omikron-Variante. Staatschef Kim Jong Un k├╝ndigte strenge Quarant├Ąnema├čnahmen an.

Das international isolierte Nordkorea hat den ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vor ├╝ber zwei Jahren vermeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA erkl├Ąrte am Donnerstag, es handle sich um einen "schweren nationalen Notfall". Demnach stimmten Proben von Patienten, die am Sonntag in der Hauptstadt Pj├Ângjang mit Fieber erkrankt waren, mit der hochansteckenden Omikron-Variante ├╝berein.