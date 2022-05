Die Preise stiegen wegen der westlichen Sanktionen, schrieb die russische Au├čenamtssprecherin Maria Sacharowa auf ihrem Telegram-Kanal. "Wenn man das nicht versteht, ist das entweder ein Zeichen von Dummheit oder f├╝r die bewusste Irref├╝hrung der ├ľffentlichkeit", wandte sie sich an Baerbock.

Ein weiterer Grund f├╝r die globale Nahrungsmittelkrise liege zudem in dem Zerfall der Staatlichkeit der Ukraine - und auch dies habe der Westen zu verantworten. "Daran sind unter anderem die Vorg├Ąnger von Frau Baerbock schuld, die sich nicht nur in die Situation im Land eingemischt haben, sondern die Innen- und Au├čenpolitik der Ukraine per Hand gestaltet haben", behauptete Sacharowa.