Kurz vor der Ver├Âffentlichung des ungek├╝rzten Untersuchungsberichts ├╝ber illegale Lockdown-Partys in der Downing Street setzen neue brisante Fotos Premier Boris Johnson unter Druck. Die von dem britischen Sender ITV am Montagnachmittag ver├Âffentlichten Bilder zeigen Johnson mit einem gef├╝llten Glas in der Hand, mehrere andere Anwesende recken ihre H├Ąnde mit Gl├Ąsern zum Zuprosten in die Luft. Auf dem Tisch, der in der Mitte der Fotos zu sehen ist, stehen mehrere ge├Âffnete Wein- und Sektflaschen.