Ein Weckruf

Der Gipfel in Rio de Janeiro ist für Brasilien eine bedeutende Plattform zur Stärkung der globalen Zusammenarbeit. Für Europa und Deutschland sollte er ein Weckruf sein, wirtschaftliche und politische Chancen nicht zu verpassen und Einfluss in einer fragmentierten Welt zu sichern.

Das EU-Mercosur-Abkommen ist hierbei eines der strategischen Instrumente, um europäische und deutsche Interessen in Lateinamerika zu festigen und zur regionalen Stabilität und nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Europa verfügt über die Voraussetzungen, in Lateinamerika erneut eine führende Rolle einzunehmen – diese Chance sollte entschlossen genutzt werden. In einer Zeit, in der die Brics-Staaten mit weiteren Teilnehmerländern als Gegengewicht zu traditionellen Machtzentren an Bedeutung gewinnen, ist eine enge Zusammenarbeit mit Brasilien essenziell, um gemeinsame Werte wie Demokratie, Nachhaltigkeit und multilaterale Kooperation zu fördern.