Premier unter Druck Johnson ├╝bernimmt Verantwortung f├╝r "Partygate" ÔÇô aber kein R├╝cktritt Aktualisiert am 25.05.2022 - 15:19 Uhr

Seit Monaten wird spekuliert, was die genauen Hintergr├╝nde zum britischen "Partygate" sind. Nun ist ein interner Bericht ver├Âffentlicht worden. Auch Augenzeugen erheben schwere Vorw├╝rfe.

Ein interner Untersuchungsbericht hat die britische Regierungsspitze f├╝r die Verfehlungen in der "Partygate"-Aff├Ąre verantwortlich gemacht. "Viele dieser Veranstaltungen h├Ątten nicht zugelassen werden d├╝rfen", hei├čt es in dem am Mittwoch ver├Âffentlichten Bericht der hochrangigen Beamtin Sue Gray zu Partys am Regierungssitz w├Ąhrend des Corona-Lockdowns. Die F├╝hrungsspitze m├╝sse "Verantwortung f├╝r diese Kultur" ├╝bernehmen.

Premierminister Johnson reagierte am Mittag im britischen Parlament: "Ich ├╝bernehme die volle Verantwortung f├╝r alles, was unter meiner Aufsicht stattgefunden hat", sagte er und bat in der Aff├Ąre erneut um Entschuldigung. Seinen von der Opposition und zum Teil auch den eigenen Parteikollegen geforderten R├╝cktritt k├╝ndigte er indes nicht an.

Regelm├Ą├čige Treffen w├Ąhrend des Lockdowns

In der Londoner Downing Street habe es w├Ąhrend des Corona-Lockdowns jeden Freitag Einladungen zu Treffen mit Alkohol gegeben, zitierte die BBC am Mittwoch mehrere anonymisierte Besch├Ąftigte. Leere Flaschen und Reste von Essenslieferungen h├Ątten noch am n├Ąchsten Morgen herumgelegen.

Johnson hat ├╝bereinstimmenden Medienberichten zufolge am Vormittag den vollst├Ąndigen Untersuchungsbericht zur "Partygate"-Aff├Ąre erhalten. Mehrere Kopien des Reports der Spitzenbeamtin Sue Gray seien in der Downing Street abgegeben worden, berichteten am Mittwoch unter anderem der Sender Sky News und die Zeitung "Daily Mirror".