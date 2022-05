Boris Johnson steht wegen der Lockdown-Partys in seinem Regierungssitz massiv in der Kritik. Dabei soll auch exzessiv Alkohol getrunken worden sein. Nun reagiert der Premierminister.

Nach den illegalen Feiern in der Downing Street während der Corona-Pandemie soll Alkohol im britischen Regierungssitz künftig weitgehend verboten sein. Der konservative Premierminister Boris Johnson erließ am Donnerstag dazu neue Regeln, wie ein Sprecher in London mitteilte. "Mitarbeitern ist kein Alkoholkonsum in Nummer 10 gestattet. Die einzige Ausnahme gilt für formelle Veranstaltungen – Besuche von führenden internationalen Politikern."