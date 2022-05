Die Beh├Ârde teilte am Sonntag in Washington mit, das Vorgehen der Sicherheitskr├Ąfte solle unter die Lupe genommen werden. Der B├╝rgermeister der betroffenen Kleinstadt Uvalde, Don McLaughlin, habe darum gebeten. Ziel der Untersuchung sei es, einen unabh├Ąngigen Bericht ├╝ber das Vorgehen der Strafverfolgungsbeh├Ârden an diesem Tag zu erstellen und Lehren daraus zu ziehen f├╝r andere Attacken. Der Bericht solle am Ende auch ver├Âffentlicht werden. Die ├ťberpr├╝fung werde "fair, transparent und unabh├Ąngig" sein.

Ein 18 Jahre alter Sch├╝tze hatte am Dienstag an der Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrerinnen get├Âtet. Der Angreifer hatte sich mit Sch├╝lern und Lehrern in zwei miteinander verbundenen Klassenr├Ąumen eingeschlossen und dort um sich geschossen. Neue Ermittlungserkenntnisse zu den Abl├Ąufen an jenem Tag setzen die Polizei schwer unter Druck: Offiziellen Angaben zufolge waren bereits zu einem fr├╝hen Zeitpunkt 19 Polizisten im Flur vor dem Klassenraum pr├Ąsent, in dem sich der Amokl├Ąufer mit Lehrern und Sch├╝lern verschanzt hatte. Die Beamten unternahmen aber lange keinerlei Versuche, in den Raum einzudringen. Angeh├Ârige warfen der Polizei vor, sie h├Ątten Leben retten k├Ânnen.