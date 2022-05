Extremisten töten mindestens 37 Zivilisten in der DR Kongo

"Wir haben am Samstag 27 Körper abgeholt und gerade noch einmal 10", sagte der PrĂ€sident der regionalen Organisation, Kinos Katuho, der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Die Opfer seien in ihren HĂ€usern im Dorf Beu-Manyama unter anderem mit Macheten getötet worden. Er machte die islamistische Miliz ADF fĂŒr den Angriff verantwortlich.