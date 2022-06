Aktualisiert am 02.06.2022 - 20:19 Uhr

Neun Jahre nach den Gezi-Protesten haben am Dienstag zahlreiche Menschen gegen die t├╝rkische Regierung demonstriert. Pr├Ąsident Erdo─čan bezeichnete sie als "Flittchen" ÔÇô und wurde nun daf├╝r angezeigt.

Der t├╝rkische Pr├Ąsident Recep Tayyip Erdo─čan ist mehrfach angezeigt worden, weil er Teilnehmer der Gezi-Proteste am Mittwoch als "Flittchen" bezeichnet hatte. Unter anderem Politiker der oppositionellen CHP und Frauenrechtsorganisationen reichten Strafanzeigen gegen den Pr├Ąsidenten ein, wie sie jeweils auf Twitter mitteilten.

Der Vorsitzender der CHP, Kemal Kilicdaroglu riet Erdo─čan auf Twitter, k├╝nftig lieber den Mund zu halten und erhielt daf├╝r etwa Zustimmung von dem ber├╝hmten t├╝rkischen Pianisten Fazil Say. Auch die bekannte Autorin Elif Safak emp├Ârte sich via Twitter ├╝ber "diskriminierende Sprache".

Erdo─čan hatte am Mittwoch, einen Tag nach dem neunten Jahrestag der regierungskritischen Proteste, zu der scharf kritisierten Bezeichnung gegriffen. Die Regierung hatte die Proteste damals brutal niederschlagen lassen. Zahlreiche Menschen sitzen wegen der Teilnahme an den Demonstrationen in t├╝rkischen Gef├Ąngnissen.