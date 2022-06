R├╝ckenwind bekam Johnson am Dienstag hingegen aus der Ukraine . Der ukrainische Pr├Ąsident Wolodymyr Selenskyj sagte bei einer Veranstaltung der "Financial Times", bei der er zugeschaltet war, er freue sich, dass Boris Johnson als Freund der Ukraine erhalten bleibe und bezeichnete dessen Sieg als "gro├čartige Neuigkeit".

Ohnehin bahnt sich die n├Ąchste Krise schon an. Am 23. Juni muss in zwei englischen Wahlbezirken eine Nachwahl abgehalten werden. In beiden F├Ąllen mussten konservative Abgeordnete zur├╝cktreten. Die Opposition hat gute Aussichten auf einen Erfolg.