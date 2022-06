Ryanair wegen Afrikaans-Sprachtests in Kritik

Dublin (dpa) - Die irische Billig-Airline Ryanair ist wegen Sprachtests, die s├╝dafrikanische Passagiere vor Fl├╝gen nach Gro├čbritannien absolvieren m├╝ssen, in die Kritik geraten.

Mehrere Betroffene ├Ąu├čerten sich in den sozialen Medien emp├Ârt dar├╝ber, dass sie einen Test mit mehreren Wissensfragen auf Afrikaans machen sollten, wie unter anderem die BBC am Montag berichtete.

Afrikaans ist eine von mehreren Amtssprachen in S├╝dafrika und wird nur von einer ├╝berwiegend wei├čen Minderheit der Bev├Âlkerung gesprochen. Betroffene klagten, die Praxis sei diskriminierend und erinnere an das Unterdr├╝ckungssystem aus der Zeit der als Apartheid bezeichneten Benachteiligung von Menschen nicht-europ├Ąischer Abstammung in dem Land.