Prominente Menschenrechtsaktivistin in Kambodscha verurteilt

Ein Oppositionspolitiker wollte aus dem Exil in seine Heimat zurĂŒckkehren – nun wurden seine UnterstĂŒtzer in Kambodscha verurteilt. Darunter auch die Aktivistin Theary Seng – sie zieht immer wieder Aufmerksamkeit auf sich.

Die prominente Menschenrechtsaktivistin Theary Seng ist in Kambodscha wegen Hochverrats zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Die 51 Jahre alte AnwÀltin, die auch einen US-amerikanischen Pass hat, wurde am Dienstag gleich nach dem Urteil von der Polizei ins GefÀngnis gebracht, wie auf in Medien und sozialen Netzwerken verbreiteten Fotos zu sehen ist.