Französische Armee: Fast 40 Tote bei Anti-Terror-Einsatz in Niger

Von Frankreich gefĂŒhrte MilitĂ€reinheiten haben nach Angaben der französischen Armee fast 40 Menschen bei einem Anti-Terror-Einsatz in Niger getötet. Der Angriff von Barkhane-Einheiten in der Grenzregion zu Burkina Faso habe am Dienstag stattgefunden, hieß es am Donnerstag in einer ErklĂ€rung. Nach einer Attacke auf nigerianische SicherheitskrĂ€fte habe die LuftaufklĂ€rung eine Gruppe von 40 MotorrĂ€dern aufgespĂŒrt. Der Angriff selbst sei in enger Zusammenarbeit mit KrĂ€ften aus Niger erfolgt.