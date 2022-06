In Bulgarien ist die erst seit einem halben Jahr amtierende Regierung von Ministerpr├Ąsident Kiril Petkow durch ein Misstrauensvotum im Parlament gest├╝rzt worden. 123 Abgeordnete votierten am Mittwochabend in Sofia f├╝r den von der gr├Â├čten Oppositionspartei Gerb eingebrachten Misstrauensantrag, 116 dagegen, wie Vize-Parlamentspr├Ąsident Miroslaw Iwanow mitteilte. Die Stimmen von mindestens 121 der 240 Abgeordneten waren erforderlich gewesen.