Baby-Verbot? Britische Abgeordnete müssen Nachwuchs zu Hause lassen

Politiker in Gro├čbritannien sollen ihre Kinder besser nicht mit zur Arbeit bringen. Auch in Deutschland wurde k├╝rzlich ├╝ber Babys im Bundestag diskutiert.

Bitte m├Âglichst keine Babys im Parlament: Die britischen Abgeordneten sollen ihren Nachwuchs besser nicht ins Unterhaus, in Aussch├╝sse oder die Westminster Hall bringen, wenn sie dort die Abl├Ąufe verfolgen oder sich einbringen wollen ÔÇô so hei├čt es in einer am Donnerstag ver├Âffentlichten Weisung des zust├Ąndigen Ausschusses. Es d├╝rfe allerdings eine Art "Ermessensspielraum" geben, der von den jeweiligen Vorsitzenden "sparsam" angewandt werden solle.