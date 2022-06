Aktualisiert am 20.06.2022 - 22:07 Uhr

Aktualisiert am 20.06.2022 - 22:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Vor einem Jahr kam er zur Welt, nun hatte er einen Auftritt im Bundestag: Der Sohn von Gr├╝nen-Politiker Anton Hofreiter nahm auf dem Scho├č seines Vaters an einer Sitzung teil. Das sorgte f├╝r Diskussionen im Netz.

Seit rund sechs Monaten leitet der Gr├╝nen-Politiker Anton Hofreiter den Europaauschuss im Bundestag und nimmt damit an den Sitzungen des Gremiums teil. So war das auch an diesem Montag. Doch mit einer Besonderheit: Der 52-J├Ąhrige hatte seinen kleinen Sohn auf dem Scho├č. Einen entsprechenden Screenshot teilte ein Mitarbeiter des Online-Dienstes des Deutschen Bundestags auf Twitter.