Die ehemalige niederländische Kolonie Suriname wurde 1975 unabhängig. Nachdem Bouterse 1974 kurzzeitig als Feldwebel im deutschen Seedorf (Niedersachsen) stationiert war, regierte er das kleine Land an der Nordküste Südamerikas nach einem Militärputsch von 1980 bis 1987. Er gewann 2010 eine demokratische Präsidentenwahl und regierte erneut bis 2020. Auf ihn folgte der derzeitige Präsident Chan Santokhi.

Newsblog zum Anschlag in Magdeburg :

Newsblog zum Anschlag in Magdeburg : "Widerwärtig": Faeser kritisiert AfD-Rhetorik

In den Niederlanden wurde Bouterse 1999 in Abwesenheit wegen Drogenhandels zu elf Jahren Gefängnis verurteilt. In Suriname bekam er 2019 wegen der Ermordung von 15 Dissidenten im Jahr 1982 20 Jahre Haft – das Urteil wurde im vergangenen Dezember bestätigt.